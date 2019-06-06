Ярославль, 6 июня, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с компанией «Технопром» о строительстве эко-туристического комплекса. Об этом Дмитрий Миронов сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Страница Дмитрия Миронова в Facebook Соглашение с компанией «Технопром»

Комплекс «Джао Да! ча» строится в Переславском округе около деревни Ивановское рядом с памятником природы — Вашутинским озером.

«На территории комплекса разместятся открытые концертные и кино-площадки. Уже в августе этого года там пройдёт первый фестиваль. Инвестиции в проект составят более миллиарда рублей. Важно, что ставка делается не только на развитие новых форм туризма, но и на экологию, бережное отношение к природе», — написал Дмитрий Миронов.

Как говорится на сайте проекта, открытие комплекса ожидается в июне 2019 года. На его территории расположены корпус с рестораном и бассейном, семейные домики, палаточный лагерь и юрты, скотный двор и конюшня, теплицы, детская площадка, офф-роуд трасса для квадроцикла и прогулочные маршруты.

Судя по названию, владельцами комплекса являются хозяева сети музыкальных клубов «Китайский летчик Джао Да».