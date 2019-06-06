Панкратов-Чёрный в тяжелом состоянии доставлен в московскую больницу
Москва, 6 июня, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Актёр Александр Панкратов-Черный без сознания был доставлен в московскую клинику. Об этом 6 июня сообщает телеканал РЕН ТВ.
Цитата из т/с «По законам военного времени 2». реж. Максим Мехеда. 2018. Россия, Украина
Александр Панкратов-Черный
Сообщается, что актёр потерял сознание утром, 6 июня. Ему стало плохо на детской площадке, которая расположена на Фрунзенской набережной. Родственники вызвали ему скорую помощь.
На данный момент состояние Панкратова-Чёрного оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, народному артисту РФ Александру Панкратову-Чёрному 28 июня исполнится 70 лет.
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