Москва, 6 июня, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Актёр Александр Панкратов-Черный без сознания был доставлен в московскую клинику. Об этом 6 июня сообщает телеканал РЕН ТВ.

Цитата из т/с «По законам военного времени 2». реж. Максим Мехеда. 2018. Россия, Украина Александр Панкратов-Черный

Сообщается, что актёр потерял сознание утром, 6 июня. Ему стало плохо на детской площадке, которая расположена на Фрунзенской набережной. Родственники вызвали ему скорую помощь.

На данный момент состояние Панкратова-Чёрного оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, народному артисту РФ Александру Панкратову-Чёрному 28 июня исполнится 70 лет.

Читайте также: Пиар-директор опроверг сообщения о подготовке Алибасова к операции