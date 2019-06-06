Калуга, 6 июня, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Соглашение между Калужской областью и «Харбинской электрической корпорацией» (КНР) было подписано 6 июня в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, подписи под документом поставили губернатор Анатолий Артамонов и председатель правления «Харбинской электрической корпорации» Сы Цзефу.

Arrko.ru Подписи под соглашением поставили губернатор Анатолий Артамонов и председатель правления «Харбинской электрической корпорации» Сы Цзефу

Соглашением предусматривается строительство завода по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков 200, 300, 500 и 800 МВт тепловых электрических станций на территории людиновской площадки особой экономической зоны «Калуга». Площадь земельного участка составит около 22 га.

Планируемый размер инвестиций в реализацию инвестиционного проекта составит около 10 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест в рамках реализации инвестиционного проекта — около 300.

«Харбинская электрическая корпорация» — один из крупнейших производителей оборудования для электростанций в Китае. Корпорация занимается разработкой оборудования для производства электроэнергии по всему миру, участвует в проектировании, закупках и строительстве тепловых, гидро‑ и комбинированных электростанций. Компания производит более трёх тысяч наименований продукции для нефтепереработки, химической промышленности, машиностроения, металлургии, атомной энергетики и военной промышленности.

ОЭЗ «Калуга» размещена на двух площадках на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области. Площадь особой экономической зоны «Калуга» — 1042 га. На территории ОЭЗ действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции. В настоящее время в ОЭЗ «Калуга» 15 резидентов.