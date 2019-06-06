Ярославль, 6 июня, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Пятитомник о Ярославском крае издательства «Медиарост» стал победителем всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина-2019», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Книга-победить конкурса «Малая Родина»

Итоги XV конкурса были подведены 5 июня в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве. В номинации «Образ Родины» победителями стали книги «История Ярославского края», «Традиции Ярославского края», «Ярославский характер», «Храмы Ярославской земли», «Монастыри Ярославской земли».

Книги выпущены при поддержке правительства Ярославской области. Конкурс «Малая Родина» ежегодно проводится Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям. Ярославские издания не в первый раз становятся победителями наиболее престижного конкурса краеведческой литературы.

В этом году в конкурсе приняли участие издательства из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Вологды, Вышнего Волочка, Ижевска, Казани, Курска, Магадана, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Рыбинска, Рязани, Саратова, Севастополя, села Скомово (Ивановская обл.), Твери, Тулы, Чебоксар, Якутска, Ярославля и других городов. Были определены лучшие книги в номинациях «Образ Родины», «Мой край», «Увлекательное краеведение», «Многонациональная Россия». На конкурс поступило более 300 книг от 68 российских издательств.