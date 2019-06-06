Любляна, 6 июня, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Министр энергетики США Рик Перри считает, что Украину следует поддерживать всеми разумными способами. Об этом он заявил 5 июня во время международной деловой конференции в Словении, сообщило агентство Reuters.

Harald Hoyer «Северный поток-2»

«Не поддержать Украину всеми разумными, осуществивыми практически способами — безответственный поступок», — подчеркнул он.

Перри отметил, что Украине важно необходимо помочь стабилизироваться после утраты Донбасса и Крыма, а также добавил, что США не поддерживают строительство трубопровода «Северный поток — 2» и вводят против него санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с польским коллегой в Брюсселе призвал страны совместно противодействовать строительству российского трубопровода.

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