Москва, 6 июня, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на включение срока военной службы по призыву в страховой стаж для получения пенсии, внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым (ЛДПР), передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Военнослужащие

Как отмечают авторы инициативы, сегодня страховая пенсия по старости назначается мужчинам и женщинам на год раньше положенного срока (65 и 60 лет), если их стаж составляет 42 года и 37 лет соответственно. При этом этот стаж учитывает периоды работы или другой деятельности, в течение которых в Пенсионный фонд РФ уходили страховые взносы, а также периоды временной нетрудоспособности.

Однако, как отмечают депутаты, в стаж не включаются периоды прохождения военной службы по призыву, то есть прямое исполнение конституционного долга по защите Отечества.

Депутаты уверены, что такие нормы вызывают социальную напряженность среди граждан, так как ставят в неравное положение тех, кто отслужил, и тех, кто не проходил службу или уклонился от неё.

В связи с этим авторы инициативы предлагают включить время прохождения военной службы по призыву в общий страховой стаж, который позволяет назначать страховую пенсию ранее достижения пенсионного возраста.

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