Москва, 6 июня, 2019, 11:12 — ИА Регнум. На российском экране очередные новинки. Не пропустите!

Цитата из к/ф «Рокетмен». реж. Декстер Флетчер. 2019. Великобритания, США Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона

«Рокетмен» (18+)

Истории успеха всегда вызывают волнение, особенно если это заслуженный успех подлинного таланта. В наши дни имя Элтона Джона известно всем, но какой путь пришлось пройти странноватому мальчику по имени Реджиналд Кенет Дуайт до сэра Элтона Геркулеса Джона, рыцаря, награжденного орденом Британской империи, певца и музыканта, введенного в Зал славы рок-н-ролла, чьи альбомы по сей день расходятся как горячие пирожки? Фильм режиссера Декстера Флетчера расскажет нам об этой яркой судьбе, замешанной на музыке и эпатаже.

«Люди Икс: Тёмный Феникс» (16+)

Как быть, если с твоим другом и боевым товарищем начинает твориться неладное? Где грань, за которой любовь и дружба становятся самоубийственными? Или они всесильны и способны победить Тьму? Фильм режиссера дебютанта Саймона Кинберга, финальный в десятилетней экранной истории «Людей Х», рассказывает о драматическом конфликте в дружной семье сподвижников профессора Ксавье. Во время одной из миссий телекинетик Джин Грей внезапно получает огромную силу, которая начинает менять ее изнутри. Разрушительные наклонности и сила Джин растут не по дням, а по часам, но для друзей она все та же Джин Грей. Или уже нет?

«Мы всегда жили в замке» (16+)

Фильм режиссера Стейси Пассон по последнему роману классика американской литературы Ширли Джексон рассказывает об обитателях старого поместья — двух сестрах и их немощном дяде. Отец девушек скончался при загадочных обстоятельствах, местные жители считают его жертвой злодеяния, а оставшихся в живых Блэквудов, обитателей замка, — преступниками. Бдэквуды стали затворниками, поклявшимися никогда не покидать свое родовое гнездо. Но внезапно в это мрачное обиталище вторгается новое лицо. Впрочем, лицо гостя хозяевам как раз до ужаса знакомо…

«Вита и Вирджиния» (18+)

Фильм режиссера Чании Баттон рассказывает о взаимоотношениях двух английских писательниц начала ХХ века — Вирджинии Вулф и Виты Сэквил-Уэст. То, что начиналось как профессиональный интерес поклонницы и ученицы к знаменитой коллеге, быстро переросло у обеих в нечто неизмеримо большее. К чему приведет это запретное чувство?

«Домино» (18+)

Нет ничего хуже для полицейского, чем потеря верного напарника. Офицер датской полиции мечтает отомстить за смерть друга. Но обычная, в принципе, трагедия на службе оборачивается целым змеиным клубком, в котором тесно сплелись агенты ЦРУ и исламистские террористы. По силам ли обычному полицейскому размотать этот клубок и остаться в живых?

Криминально-шпионский триллер поставил режиссер Брайан Де Пальма.

«Обитель страха» (18+)

Дикий Запад — и так-то отнюдь не рай. Но кое-кто верит, что древние чужие прерии населены не только враждебными индейцами и бандитами, но и нечистой силой. Лиззи, обитательница фермы на отшибе, часто испытывает безотчетный страх, когда муж оставляет ее одну, отправляясь на заработки. Однажды рядом поселилась семейная пара, и Лиззи была очень рада компании… до тех пор, пока с новыми соседями не стало происходить нечто странное и зловещее. А потом ужас постучался и в ее жилище…

Гибрид «ужастика» и женского вестерна поставила режиссер Эмма Тамми. В оригинале название фильма звучит не столь эпично — всего лишь «Ветер». Но если вспомнить рассказ Рэя Брэдбери с таким же названием, можно настроиться на нужный лад, хотя фильм не имеет к рассказу никакого отношения.

«Дитя тьмы» (18+)

Не оставляйте малышей без присмотра! Особенно в лесу. Особенно в лесу, пользующемся дурной славой. Маленькая Оливия потерялась, когда старшие девочки бросили ее одну по дороге домой. Оливию долго искали, но безуспешно. Ее старшая сестра Саманта впала в глубокую депрессию. Какова же была ее радость, когда Оливия сама пришла домой! Но именно любящая сестра первой заметила, что с девочкой что-то не так. Похоже, та принесла домой нечто похуже, чем грязь на руках и лесной мусор в волосах…

Очередной «ужастик» о «ребенке из ада» поставил канадский режиссер Джереми Люттер.

«Игра» (16+)

Если ты счастлив и успешен по всем статьям, придет ли тебе в голову пробовать свое счастье на зуб — не фальшивое ли? Счастливчик Юрий Платонов, герой философской комедии Дмитрия Астрахана, в свой юбилей вдруг усомнился в том, что золото его жизни — не самоварное, и его сомнения начали стремительно подтверждаться. За что бы он ни схватился, все оказывалось поделкой — коммерческий успех, дружба, семья… даже любовница! Теперь остается сделать выбор между реальностью и коварно навязанной сладкой ложью. Или существует третий путь?..