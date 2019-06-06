Брянск, 6 июня, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Резкий рост цен на хлеб зафиксирован в Брянске в начале июня. О подорожании сообщили местные СМИ.

Сальвадор Дали. Корзина хлеба. 1926

По информации «БрянскToday», цена на буханку хлеба и батон в некоторых магазинах поднялась до 29 рублей. Причины роста производители пока не объясняют.

«Брянский объектив» уточняет, что буханка «Петровского» хлеба производства Бежицкого хлебокомбината на мини-рынке «Торговый ряд» в 5-м микрорайоне стоит уже 30 рублей, хотя ранее стоила 25 рублей 50 копеек. При этом, отмечает издание, это уже второе подорожание за полгода — с конца декабря 2018 года цена буханки хлеба выросла с 23 до 30 рублей, то есть рост в целом составил около 30%.

Жители Брянска откликнулись на рост цен бурным обсуждением в социальных сетях.

«На 6 руб. хлеб подорожал, 6 числа подорожает молоко. Но моя зарплата не в курсе…» — написала в группе «Типичный Брянск» Вконтакте одна из горожанок.

«Только отчитались о рекордном сборе пшеницы и большой прибыли от экспорта за рубеж, а хлеб стал дороже — парадокс!» — пишет другой пользователь.

«Цены растут, денег нет, но вы «держитесь»!!!» — откликается Татьяна И.