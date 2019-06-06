Омск, 6 июня, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Губернатор Александр Бурков 5 июня подписал распоряжения о назначении двух министров: глав минимущества и минсельхозпрода.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Правительство Омской области

Как сообщили ИА REGNUM 6 июня в облправительстве, министерство имущественных отношений Омской области возглавил Евгений Козлов, министерство сельского хозяйства и продовольствия — Николай Дрофа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Омской области лишились должностей сразу четверо вице-губернаторов и двое министров, в том числе глава минимущества Борис Смольников. И. о. главы министерства стал Евгений Козлов. С сентября 2014 года он являлся заместителем министра имущественных отношений.

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Максим Чекусов ушёл в отставку с поста министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области в марте 2019 года. Возглавил министерство в статусе и. о. первый замминистра Николай Дрофа.

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