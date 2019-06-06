Киев, 6 июня, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Кто-то гонит президента Украины Владимира Зеленского на «эшафот капитуляции», — заявила 6 июня вице-спикер Верховной рады и член фракции «Самопомощь» Оксана Сыроед, передает корреспондент ИА REGNUM .

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Сыроед, в частности, жестко раскритиковала несколько инициатив — привлечь нового начальника Генштаба ВСУ в минские переговоры по урегулированию в Донбассе, а также озвученное накануне в Минске предложение Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с неподконтрольных Киеву регионов Донбасса.

За обе эти идеи, считает вице-спикер Рады, ответственна Россия, хотя выдвинуты они были представителями Украины.

«Логика России понятна: снятие блокады — амнистия для боевиков — выборы на оккупированных территориях — особый статус — контроль России над Украиной. Капитуляция за пять ходов. А Владимиру Зеленскому это зачем? Надоело быть президентом Украины, хочет стать генерал-губернатором России на землях Малороссии?» — задается вопросом Оксана Сыроед.

ИА REGNUM напоминает, что контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады.

Как сообщил спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, это предложение было сделано Леонидом Кучмой и поддержано представителями «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Также Сайдик отметил, что введение блокады Донбасса способствовало разрыву отношений между сторонами — «поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении».

«Снятие блокады — это был бы большой прогресс», — озвучил он позицию ОБСЕ.