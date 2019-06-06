Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 июня, 2019, 10:52 — ИА Регнум. 12 июня в Переславле-Залесском Ярославской области отпразднуют День России, День города и фестиваль «Сельдь Царский Посол». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в НК «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

НОТ «Золотое Кольцо» Фестиваль селедки в Переславле

Фестиваль в туристическом центре «Сельдь Царский Посол» пройдет уже в пятый раз. Гостей ожидает сельдь по особому рецепту шеф-повара, которую обещают приготовить в рекордном объеме, и другие блюда из этой рыбы, в том числе мороженое.

«В этом году фестивалю селедки исполняется 5 лет. За 5 лет было съедено море селедки и, тем не менее, фестиваль этот любим, посещаем и востребован. Мы постараемся удивить наших гостей и в этот раз. Всех секретов не раскроем, но будет как всегда вкусно, весело и задорно», — рассказала президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

На фестивале пройдут мастер-классы по разделыванию селедки и поеданию селедки целиком. Гостей ждет концерт и другие развлечения.