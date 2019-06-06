Якутск, 6 июня, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Почти все жители Чурапчинского, Усть-Майского и Амгинского районов Якутии, оставшиеся без света из-за технологического нарушения, в 15:00 по местному времени (9:00 по мск) подключены к электроснабжению. Электричество в их дома поступает от дизельных электростанций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Якутскэнерго». Запасов топлива должно хватить на 20 суток.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свет

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Дизельные электростанции в сёлах Чурапча, Хандыга и Ытык-Куель набирают нагрузку, основная часть оставшихся без электроснабжения объектов запитана. Пока не получает электричество от резервных источников оставшееся без света население Таттинского и Томпонского районов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, аварийное отключение произошло 6 июня в 12:31 по местному времени (6:31 по мск) и коснулось порядка 68 тыс. человек. Авария произошла на высоковольтной линии «Майя-Чурапча».