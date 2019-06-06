Шэньчжэнь, Китай, 6 июня, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Hyundai Mobis открыл свой научно-исследовательский центр «M.Cube» в одном из городов Китая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Mk.co.kr Научно-исследовательский центр «M.Cube»

M.Cube представляет собой центр открытых инноваций, полностью направленный на инвестирование в стартапов и исследование новых технологий в сфере автопилотируемых транспортных средств.

Как сообщили представители компании, за шесть месяцев Hyundai Mobis открыла два исследовательских центра на территории двух стран. Первый научно-исследовательский центр «M.Cube» компания открыла в Кремниевой долине в ноябре 2018 года.

Известно, что представители центра M. Cube, расположенного в Шэньчжэне, работают над поиском выдающихся стартапов, заключают с ними соглашения о сотрудничестве с целью повысить конкурентоспособность Hyundai Mobis.