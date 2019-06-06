Копейск, Челябинская область, 6 июня, 2019, 10:25 — ИА Регнум. В Челябинской области начальник копейской исправительной колонии подозревается в получении взятки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Urist-land.ru Взятка

Следствие считает, что в 2018 году гражданин через посредника получил от осуждённых более 185 тыс. рублей. Взамен от него ожидали ослабления условий отбывания и помощи с условно-досрочным освобождением.

Преступление выявили сотрудники полиции и ФСБ. Начальник колонии и предполагаемый посредник сейчас задержаны. Решается вопрос о том, какую им избрать меру пресечения и какое предъявлять обвинение.