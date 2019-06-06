Красноярск, 6 июня, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин заявил о решении внести корректировку в церемонию поднятия флага на Караульной горе, отказавшись от запуска воздушных шаров.

Скриншот со страницы главы Красноярска Сергея Ерёмина, Instagram Мэр Красноярска призвал отказаться от запуска воздушных шаров

«Эта многолетняя традиция в честь Дня города всегда сопровождалась запуском нескольких сотен воздушных шаров. По словам экологов, такая сиюминутная красота со временем становится губительной для природы», — пишет Ерёмин в своём Instagram.

Градоначальник подчёркивает, что «некоторые российские города» уже отказались от запуска воздушных шаров на выпускных в детских садах и на последних звонках.

«Сделаем и мы небольшой шаг, думая о будущем. Тем более сделать праздник незабываемым можно и с помощью других не менее ярких, но безопасных эффектов», — подытожил Сергей Ерёмин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года эколог Наталья Тумуреева написала открытое письмо властям Бурятии с просьбой запретить запуск гелиевых шаров на массовых школьных мероприятиях. Она подчеркнула, что это абсолютно антиэкологичная традиция: после падения воздушных шаров на землю или в воду их латексные оболочки и полиэтиленовые верёвки выделяют в окружающую среду токсичные вещества. Кроме того, яркие шары привлекают птиц, рыб и млекопитающих, становясь для них «смертельным кормом». Животные могут погибнуть, запутавшись в обрывках привязанных к шарам верёвок.

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Напомним, торжественная церемония поднятия флага Красноярска состоится 7 июня. Основное празднование Дня города пройдет 8 июня в Татышев-парке.