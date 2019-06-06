Рязань, 6 июня, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Постановления об освобождении от занимаемых должностей сразу троих заместителей председателя правительства Рязанской области подписал 5 июня глава региона Николай Любимов. Документы размещены на сайте правительства региона.

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Так, с 5 июня должности заместителей председателя правительства покинули Лариса Крохалева и Виталий Артемов, с 17 июня пост зама Любимова покинет Олег Харивский.

Все три отставки, как сообщили в правительстве региона, состоялись «на основании собственной инициативы».

Официально о назначениях на освободившиеся должности пока не сообщается, однако, по данным «Комсомольской правды», место Олега Харивского на посту зампреда займет Евгений Беленецкий, который будет курировать минтранс, ТЭК, ЖКХ, градостроительство; Виталия Артёмова сменит Дмитрий Филиппов, он будет отвечать за сельское хозяйство; министр труда и социальной защиты региона Валерий Емец займет место Ларисы Крохалевой и будет отвечать за социальный блок.

Напомним, что кадровую реформу в правительстве региона Николай Любимов анонсировал в конце мая.