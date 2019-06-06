Париж, 6 июня, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон не планирует завершать спортивную карьеру. Об этом заявил агент игрока Сильвано Мартина, сообщает Cittaceleste.

Джанлуиджи Буффон

«Джиджи не перестанет играть. Он не собирается завершать карьеру», — сказал Мартина.

Он добавил, что Буффон возьмёт паузу на пару дней, чтобы подумать о том, что делать дальше. После объявления об уходе из ПСЖ ему поступило много предложений, однако Буффон ещё не принял решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Буффон покинул ПСЖ, его контракт с клубом не был продлён.

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