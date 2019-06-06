Оренбург, 6 июня, 2019, 10:22 — ИА Регнум. В Оренбурге с 27 мая по 3 июня зафиксирован рост розничных цен на бензин и дизтопливо. В среднем автомобильное топливо подорожало на 0,5%, сообщает Оренбургстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Стоимость литра бензина выросла с 43,94 рубля до 44, 17 рубля. Так, ценник за литр бензина марки АИ-92 увеличился на 27 копеек и составил 41,77 рубля, а марки АИ-95 — на 26 копеек и составил 45,74 рубля. Дизтопливо подорожало на 12 копеек и стоимость литра — 46,26 рубля.

Стоит отметить, автомобильное топливо дорожает вторую неделю подряд. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 20 по 27 мая рост составил 0,1% (3 копейки). Похожая ситуация сложилась и других регионах. Эксперты характеризовали ее как «подготовку к рывку».