Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Выполнение национальных проектов является большим вызовом для государства и может растянуться надолго. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина 6 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Набиуллина выразила опасения, что нацпроекты, даже «при выстраивании эффективного менеджмента со стороны государства», станут для него большим вызовом. Нужны частные инвестиции, их привлечение потребует много времени, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России планирует направить 25,7 трлн рублей на выполнение национальных проектов в 2019—2024 годах. Больше половины средств выделят из федерального бюджета — 13,1 млрд рублей.

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