Москва, 6 июня, 2019, 10:17 — ИА Регнум. По прогнозу главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, рост российского ВВП в 2019 году составит 1,3%. Об этом он заявил, выступая 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

По оценкам Кудрина, в ближайшие годы потенциал роста российской экономики будет всего около 2% или ниже, что не соответствует темпам роста мировой экономики.

На рост российской экономики, по мнению главы Счетной палаты, в существенной мере оказала влияние ситуация с арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Из-за чего отток капитала из России составил около 40 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года наблюдалось замедление роста ВВП до 0,8%.

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