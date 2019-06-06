Анкара, 6 июня, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинциях Хакурк и Зап на севере Ирака, сообщает 6 июня Anadolu Ajansi.

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Отмечается, что турецкие военные «нейтрализовали» в ходе операции «Лапа» троих членов РПК в районе Хакурк, еще двоих в результате воздушной операции в районе Зап.

Отметим, что в Турции термин «нейтрализован» означает убит, взят в плен или сдался добровольно.

Как сообщало ИА REGNUM, РПК считается в Турции террористической организацией, её деятельность на территории страны находится под запретом. Курды на протяжении нескольких десятилетий ведут борьбу за создание в Турции собственной автономии в рамках государства.

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