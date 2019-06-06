Джакарта, 6 июня, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Набире, городе в индонезийском Папуа, сообщает информационный портал Detik.

Zeml.info Землетрясение

По информации агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 5 июня 2019 года в 21:55 по местному времени.

«Эпицентр находился на суше в 11 км к юго-западу от города Набире. Точка землетрясения была на глубине 36 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у берегов Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 4,7.