Вашингтон, 6 июня, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Соединенные Штаты планируют продать Тайваню оружие на $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Рынок оружия

Отмечается, что о потенциальной сделке Конгресс США уведомили американские министерство обороны и государственный департамент. В контракт могут быть включены американские танки М1А2, противотанковые и зенитные ракеты.

Эксперты отмечают, в случае, если сделка состоится, это вызовет негативную реакцию со стороны Китая, поскольку Пекин выступает против поставок Вашингтоном оружия Тайваню.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны США подготовило доклад, в котором подробно излагается неизменная приверженность Пентагона «делу обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». США хотели бы видеть остров Тайвань политически независимым от материкового Китая.

Напомним, с начала 1990-х годов Пекин проводит в отношении Тайваня политику «одна страна — две системы». Вместе с тем США, которые на словах придерживаются принципа «одного Китая», регулярно осуществляют провокации против КНР, оказывая всяческую поддержку сепаратистскому режиму в Тайбэе.

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