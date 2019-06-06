Майкоп, 6 июня, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Участие в отраслевых мероприятиях межрегионального и всероссийского уровня в целях развития экономики и социальной сферы входит в число ключевых направлений работы правительства Республики Адыгея. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА 6 июня, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе XXXIII заседания Совета глав субъектов РФ при МИД России под председательством Сергея Лаврова. Глава Адыгеи поделился опытом участия республики в форумах различного уровня.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на XXXIII заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России

«Мы хорошо понимаем важность участия в различных отраслевых мероприятиях межрегионального и всероссийского уровня для экономики и социальной сферы республики. Видим, какую отдачу это имеет не только на уровне региона, но и всей страны. Поэтому развитие данного направления является одним из ключевых звеньев нашей работы по привлечению инвестиций, продвижению экономического, туристского потенциала региона, его интеграции в общее деловое и культурное пространство России и мира», — отметил Мурат Кумпилов.

В качестве примера Кумпилов привел недавний визит делегации Адыгеи в Турцию — большую поддержку в его организации оказало Посольство России в Турции, Генеральное консульство России в Стамбуле, Торговое представительство России в Турции. Спикер Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп провел для делегации из Адыгеи торжественный прием, в рамках которого передал от президента Турции Реджепа Эрдогана приветствие с пожеланиями успешной работы. Также состоялись встречи с мэром Анкары, заместителем губернатора Стамбула и губернатором провинции Дюздже.

«Визит заложил хорошую основу для дальнейшего сотрудничества, став еще одним важным шагом в укреплении всесторонних связей России и Турции», — отметил Мурат Кумпилов.

Деловые встречи с иностранными делегациями проводятся регулярно, что, считает глава Адыгеи, помогает расширять торгово-экономические, культурные и образовательные связи. Так, в апреле 2018 года Адыгея приняла делегацию предпринимателей из Италии во главе с послом Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччиано. С начала этого года состоялись встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Иорданского Хашимитского Королевства в России Амджадом Адайле, Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в России Батыром Ниязлиевым.

Адыгея старается использовать все возможности и поддержку, предоставляемые федеральным центром, для привлечения инвестиций в регион. Республика традиционно участвует в Российском инвестиционном форуме в Сочи, в Петербургском международном экономическом форуме, в этом году Адыгея приняла участие в юбилейном V Ялтинском международном экономическом форуме. В 2017 году в Майкопе прошел Международный инвестиционный форум «InvestinAdygea», который собрал свыше 750 участников, что числе представителей бизнес-сообщества Адыгеи и ряда российских регионов, деловых кругов Турции, Китая, Малайзии, Иордании, Германии, Сербии, Швейцарии, Казахстана. Итог участия в таких мероприятиях отражен в конкретных показателях: по итогам 2018 года Адыгея заняла первое место среди субъектов Российской Федерации по темпу роста инвестиций (142,5%).

«Каждый деловой визит или встреча не проходят для нас без пользы. Предварительные, устные договоренности мы стараемся в дальнейшем преобразовывать в реальные проекты. И, конечно, во многом опираемся на помощь и поддержку федерального центра», — подчеркнул Мурат Кумпилов.