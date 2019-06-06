Элиста, 6 июня, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Трое участковых уполномоченных УМВД России по городу Элиста Республики Калмыкия подозреваются в убийстве женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июня в пресс-службе СУ СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под стражей

По версии следствия, вечером 30 мая между женщиной и участковым произошел конфликт, полицейский задушил женщину. Скрыть преступление ему помогли двое коллег: тело вывезли Кетченеровский район и спрятали в бетонированной трубе.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Двое подозреваемых задержаны, третий объявлен в розыск. В отношении задержанных решается вопрос об аресте.

В МВД России уже сообщили об увольнении из органов внутренних дел сотрудников, подозреваемых в убийстве, а также ряда руководителей подразделений.

«По решению руководства МВД России в регионе работают представители Главного управления собственной безопасности ведомства, которые оказывают практическую помощь коллегам из МВД по Республике Калмыкия. Задержанные уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, по итогам служебной проверки, лишились своих должностей ряд руководителей республиканского МВД и еще трое — привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.