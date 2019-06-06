Шверин, Германия, 6 июня, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Двое немецких полицейских использовали свое служебное положение, чтобы делать непристойные предложения несовершеннолетним девушкам. Информацию о двух таких инцидентах опубликовали в отчете за 2018 год власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, передает канал n-tv.

Цитата из к/ф «Грязь». реж Джон С. Бейрд. 2013. Великобритания, Германия, Швеция, Бельгия, США Полицейские за чертой

В первом случае 15-летняя девочка обратилась в полицию с жалобой на то, что злоумышленники выложили в сеть ее интимные фотографии. Впоследствии занимавшийся эти делом сотрудник полиции, имея доступ к контактным данным пострадавшей, делал ей предложения эротической фотосессии.

В другом случае полицейский, используя Whatsapp, предлагал 13-летней свидетельнице по одному из дел в ступить с ним в половую связь.

К обоим нарушителям применены дисциплинарные меры. В ближайшее время эти инциденты рассмотрит комитет по внутренним делам парламента Шверина.