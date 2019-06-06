Ярославль, 6 июня, 2019, 09:38 — ИА Регнум. В Ярославле впервые этим летом на основные магистрали города будет нанесена пластиковая разметка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Разметка в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году городские власти увеличили стоимость контракта на нанесение разметки почти в 3 раза. Однако инспекция ОНФ, проверявшая состояние городских дорог в конце мая, разметки на улицах города практически не нашла.

«Впервые (не в рамках ремонта дорог) разметка на основных магистралях будет нанесена с применением пластичных материалов (Московский проспект, проспект Фрунзе, площадь Волкова, улицы в зоне ЮНЕСКО). Стоимость разметки пластичной дороже, чем лакокрасочной, особенно при ручном нанесении — на пешеходных переходах, стоп-линии, стрелы. На основных магистралях — это очень большой объём», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

В мэрии говорят, что, помимо пластиковой разметки, будет использована и обычная для городских улиц краска. Что касается сроков начала работ, то на этот вопрос городские власти ответили уклончиво. В мэрии сообщили, что по контракту срок выполнения работ — с 27.05 до 02.09.