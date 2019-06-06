Москва, 6 июня, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Ликвидаторы аварии на Чернобальской АЭС оценили сериал «Чернобыль» телеканала HBO. Об этом 5 июня сообщили «Известия».

Цитата из т/с «Чернобыль». реж. Йохан Ренк. 2019. Великобритания, США Авария

Ликвидатор Геннадий Зацепин отметил, что сериал рассчитан на зрителей, которые не знают подробностей ликвидации аварии на ЧАЭС. При этом он добавил, что в целом политика государства показана точно. По мнению другого участника операции — Валентина Данилова «Чернобыль» не передаёт существовавшую тогда атмосферу и в нём всё «наигранно и преувеличено». Он отметил, что его авторам нужно было привлечь для съёмок более серьёзных консультантов.

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Напомним, первый эпизод сериала «Чернобыль» вышел на канале HBO 6 мая 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что по показателю популярности известного сайта IMDb он опередил опередило другое шоу HBO — «Игру престолов». «Чернобыль» занял первое место с оценкой 9,6 баллов из 10.