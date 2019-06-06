Париж, 6 июня, 2019, 09:12 — ИА Регнум. По случаю 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году президент Франции Эммануэль Макрон напомнил о важности многосторонних форумов и призвал «не запинаться в истории», сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Эти союзные силы, сумевшие объединиться, чтобы освободить нас от немецкого ига и тирании, также являются теми, кто смог построить после Второй мировой войны структуры современной многосторонности, Организацию Объединенных Наций», — заявил прессе Эммануэль Макрон.

«Я считаю, что мы не должны запинаться в истории и действительно помнить, что было построено», — заключил глава государства.

Напомним, в настоящее время западные страны пытаются принизить роль СССР в победе во Второй мировой войне. В западное образование внедряют ложные трактовки истории, рассчитанные на то, чтобы убедить молодежь в том, что основной вклад в победу внесли страны Запада, открывшие второй фронт менее чем за год до победы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня 2019 года после церемонии на американском кладбище Кольвиль-сюр-Мер в префектуре Кана состоится рабочий обед между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой США Дональдом Трампом.