Владикавказ, 6 июня, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Шестилетний Давид Медведев из Северной Осетии стал победителем международной олимпиады по ментальной арифметике в Германии. Мальчик занял первое место, установив мировой рекорд. За четыре минуты он смог справиться со 180 заданиями, передает телекомпания «Осетия — Ирыстон».

Иван Шилов ИА REGNUM Математика

Юный вундеркинд тратит на решение одного примера доли секунды. Между тем Давид даже еще не ходит в школу. Вычислениям его научили на подготовительных курсах, куда привела его мама всего полгода назад.

Преподаватели сразу разглядели в мальчике талант к вычислениям. И когда он поехал на олимпиаду в Германию, нисколько не сомневались, что он вернется победителем.

Вернувшись с золотой медалью на родину, мальчик продолжил готовиться к новым соревнованиям и олимпиадам. А 1 сентября он пойдет в 1 класс физико-математического лицея.

Для справки: ментальная арифметика — это методика обучения быстрому счету на основе понимания пространственности и состава числа. Она была изобретена в Турции. В основе программы лежит система арифметических действий с помощью специальных китайских и японских счетов — абакуса и соробана.