Вашингтон, 6 июня, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Несмотря на сложности в торговых отношениях между США и Китаем, американская корпорация Boeing ведет переговоры о крупнейшем заказе из Китая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдера в компании.

Olivier CABARET Boeing 787-900 Dreamliner

Речь идет о заказе сотни самолетов Boeing 787 Dreamliner и новейшей дальнемагистральной модели Boeing 777X. Сумма сделки без учета отраслевых скидок должна превысить $30 млрд. Официально компания не комментировала это сообщение.

Для американской компании эта сделка могла быть стать крайне важной в ее остром соперничестве с европейским конкурентом — Airbus. Доверие к ней было серьезно подорвано после двух авиакатастроф с участием самолетов 737 Max, самой продаваемой модели. Ряд стран ввел запрет на полеты этих самолетов.

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