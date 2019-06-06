Оренбург, 6 июня, 2019, 09:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области в течение двух недель все долги по зарплате перед бывшими работниками Светлинского ферроникелевого завода, который закрылся в конце апреля 2019 года, должны быть закрыты — около 19 миллионов рублей. Средства на это поступят. Об этом врио губернатора региона Денис Паслер заявил на своей странице в Instagram.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Паслер подчеркнул — главное сегодня, чтобы предприятие, которое уже не работает, расплатилось с людьми. Параллельно минтруда и минэкономразвития отрабатывают все возможности трудоустройства бывших работников завода. Из 174 работников 49 пенсионеров, 13 трудоустроено, еще о 40 есть договоренности по трудоустройству.

Председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков отметил, что задолженность будет закрыта перед работниками за счет излишне начисленного налога (налогового вычета). Также он подчеркнул, что на сегодняшний день конкретных предложений по трудоустройству высвобожденных работников, нет.

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Председатель профкома ООО «СФНЗ» Александр Рогач, комментируя итоги встречи, исполнен оптимизма:

«У нас появилась надежда, что нам все-таки погасят задолженность по всем выплатам и район все-таки поднимется. Какие-то перспективы появились и по кварциту, и по солнечным батареям, у нас есть глина… Я думаю, мы все-таки будем жить…»

Напомним, 5 июня в Доме советов прошла встреча, на которой обсуждалась ситуация с задолженностью по выплатам и трудоустройству. Участниками встречи стали врио губернатора, глава Светлинского района, представители профкома завода и Федерации профсоюзой Оренбуржья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Светлинском ферроникелевом заводе 25 мая 2019 года отключили электроэнергию, а на 30 апреля был уволен весь штат работников — почти 200 человек. Завод стал заложником кризисной ситуации.