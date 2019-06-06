Минск, 6 июня, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Режим тишины в Донбассе следует дополнить запретом на ведение ответного огня, предложил представитель Украины на переговорах в Минске, экс-президент Украины Леонид Кучма. Об этом сообщил 5 июня официальный сайт президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

«Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого «режима тишины». Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов», — заявил Кучма.

Он добавил, что соответствующие предложения должны быть разработаны и утверждены до 19 июня.

Кучма также отметил, что переговоры в Минске впервые прошли конструктивно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Леонид Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду. Эта инициатива будет рассмотрена во время следующей встречи в Минске.

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