Калининград, 6 июня, 2019, 09:02 — ИА Регнум. В ходе Кругосветной экспедиции 2019 — 2020 годов российские парусники преодолеют 39 тыс. морских миль и посетят порты и страны, где еще ни разу не были, заявил начальник управления мореплавания и практической подготовки Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота Михаил Новиков. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Парусники

В частности, по словам Новикова, барк «Седов» впервые за свою историю пройдёт через Панамский канал.

Напомним, старт новой кругосветки запланирован на ноябрь-декабрь этого года. Она будет посвящена 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева. В экспедиции примут участие парусные суда Росрыболовства «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов». Как отметил Новиков во время встречи, беспрецедентная акция соответствует государственным масштабам и направлена на развитие коммуникаций, культурных, образовательных программ, поддержанию уже сложившихся и созданию новых связей со всем миролюбивым сообществом планеты Земля.

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