Москва, 6 июня, 2019, 09:01 — ИА Регнум. В Новой Москве за январь — май 2019 года введено в эксплуатацию около 40 объектов недвижимости, сообщается на сайте Стройкомпалекса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, построено 37 объектов недвижимости общей площадью более 900 тыс. кв. метров.

Кроме жилых комплексов, в Троицком и Новомосковском округе (ТиНАО). построено две школы, транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Саларьево», комплекс офисов диспетчерского центра в Румянцево, складские здания и др.

Отмечается, что Мосгосстройнадзор держит на контроле строительство ТиНАО. За пять месяцев выявлено 625 нарушений. На строителей наложено более 40 млн рублей штрафов.

Подробнее: Около 3,5 трлн рублей инвестиций привлекут в Новую Москву

Как сообщало ИА REGNUM, в развитие Новой Москвы планируется привлечь порядка 3,5 трлн рублей инвестиций. В основном средства пойдут на строительство недвижимости.

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