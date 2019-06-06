Вашингтон, 6 июня, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Работу по борьбе с видео, содержащими элементы превосходства какой-либо группы, намерены усилить представители популярного видеохостинга YouTube. Об этом сообщается в официальном блоге видеосервиса.

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«Мы (представители YouTube) делаем еще один шаг в нашей политике по борьбе с ненавистью, — пишут создатели видеосервиса. — В частности, запрещая видео, утверждающие, что группа является высшей, чтобы оправдать дискриминацию, сегрегацию или исключение на основе таких качеств, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана».

В сообщении отмечается, что еще в 2017 году YouTube ввел жесткие меры в отношении роликов с шовинистическим контентом, поэтому количество просмотров этих материалов сократилось примерно на 80%.

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