Париж, 6 июня, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Французский ПСЖ рассматривает вариант с приобретением вратаря мадридского «Реала» Кейлора Наваса. Об этом сообщает Marca.

Цитата из мф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Отмечается, что Навас может перейти в ПСЖ на замену Джанлуиджи Буффону, который покинул команду.

Напомним, Буффон покинул ПСЖ спустя год после перехода. Стороны имели возможность продлить контракт ещё на сезон, но этого не произошло.

Добавим, что Навас играет за «Реал» с 2014 года. С сезона 2018/19 он занимает место в воротах поочередно с бельгийским голкипером Тибо Куртуа.

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