Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 09:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в эти минуты начались дискуссии и деловые мероприятия первого дня Петербургского международного экономического форума. Он будет проходить с 6 по 8 июня 2019 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ

По предварительным данным, участие в форуме примут 17 тысяч человек и 1800 компаний из 75 стран мира.

Торжественное открытие ПМЭФ-2019 произойдет в четверт в 13:00 мск. С приветственным словом к участникам и гостям форума обратится врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Девиз форума в этом году — «Формируя повестку устойчивого развития». ПМЭФ проводится с 1997 года, с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

Владимир Путин 6 июня «на полях» форума в Санкт-Петербурге встретится с руководителями крупнейших информационных агентств мира и представителями инвестиционного сообщества, а также проведет несколько двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, участвующих в ПМЭФ-2019.

Выступление президента России назначено на 7 июня, в ходе пленарного заседания форума. Вместе с российским лидером на заседании выступят председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Модератором пленарного заседания станет журналист и телеведущая Софико Шеварднадзе.

Добавим, что на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году было заключено более 550 соглашений на общую сумму более 2 трлн 365 млрд рублей.