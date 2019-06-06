Чебоксары, 6 июня, 2019, 08:44 — ИА Регнум. В столице Чувашии чиновники вспомнили о 129-летнем разрушающемся здании, расположенном недалеко от мэрии и правительства республики — на Арбате, возле Красной площади Чебоксар. Речь идёт об объекте культурного наследия — каменном двухэтажном доме 1890 года постройки, который планировали переделать под городской музей, и десять лет назад даже было получено положительное заключение государственной экспертизы. В 2019 году, в год 550-летия Чебоксар, чиновники после критики общественников заговорили о проекте реконструкции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Onf.ru Объект культурного наследия разваливается

Onf.ru Разрисованный фасад, скрывающий плачевное состояние объекта

В центре Чебоксар десятилетиями разрушается объект культурного наследия, который пережил не один пожар, — «Каменный двухэтажный дом, 1890 г.». Объект связан с самой известной династией чебоксарских купцов — Ефремовыми, затем здесь был Дом пионеров. В 2007 году республиканские органы власти передали объект в собственность администрации Чебоксар, которая безрезультатно пытается найти инвесторов для восстановления памятника. И хотя фасад здания уже многие годы накрыт разрисованным полотном, там царит запустение.

Ранее здесь в очередной раз побывали члены регионального штаба ОНФ, констатировав, что данный исторический объект республика при таком подходе может «в ближайшее время может потерять».

Onf.ru Запустение

"За фальшфасадом скрывается полная разруха. После пожара 2014 года здесь более чем наполовину отсутствует кровля, обгорели несущие конструкции, выбиты стекла и выломаны дверные проемы, самосевом выросли кустарники. Оказалось также, что на прилегающей к памятнику территории, напротив городского управления ЖКХ и туристического центра, неизвестные лица организовали несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов. Доступ для граждан, в том числе несовершеннолетних лиц, к объекту ничем не ограничен: сюда можно попасть как с главного фасада, так и со двора. Отсутствие консервации наносит вред памятнику», — констатируют общественники.

Onf.ru За бывшим особняком сегодня — мусорка

По словам члена регионального штаба ОНФ Игоря Дорофеева, с 2014 года «никаких реальных работ здесь не производится»:

"За полтора года до 550-летия Чебоксар и за три года до 100-летия автономии Чувашии мы публично обращались к органам власти с просьбой о реконструкции памятника к этим знаменательным датам, однако никакой реакции не последовало. Считаем недопустимым, что этот важный объект в исторической части города находится в таком неприглядном виде».

Власти Чебоксар отреагировали публично через неделю. Очень своеобразный пост 5 июня опубликован в Инстаграмме 5 июня сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова:

«Бульвару купца Ефремова, который мы часто называем Чебоксарским Арбатом, исполнилось 15 лет. Раньше это была часть улицы Карла Маркса, а до революции она именовалась Благовещенской. Архитектурные строения вдоль бульвара в большинстве своём построены в девятнадцатом веке и были частью комплекса родовой усадьбы купца Ефремова.

Сегодня это памятники архитектуры, целый исторический комплекс: музейно-выставочный центр Национального музея и ресторация «Ехрем хуса». Есть современный Музей пива с уютным двориком, скульптуры, камень Тагнаит, приносящий удачу.

По бульвару приятно гулять в любое время года».

Onf.ru Что скрывается за фасадом

Его пресс-служба проинформировала, что Городское управление капитального строительства Чебоксар направило обращение в минкультуры Чувашии по поводу аварийного состояния здания и «его дальнейшей судьбе». В мае 2019 года ГУКС «получил разрешение провести комплексное инженерно-техническое обследование здания-памятника, чтобы определить степень повреждения конструктивных элементов». Лицензированная организация вынесла рекомендацию провести разборку строительных конструкций здания, теперь необходимо получить согласование разработанного проекта и разрешение демонтировать изношенные и аварийные конструкции от минкультуры Чувашии.

Cap.ru Проект реконструкции здания на Арбате в Чебоксарах

Напомним, в 2008 году проектным институтом «Чувашгражданпроект» по заданию был ГУКС разработан проект «Реконструкция бывшего Дома пионеров по бульвару купцов Ефремовых под МУК «Музей города Чебоксары». Проект получил положительное заключение государственной экспертизы в 2009 году. После пожара и проведенного затем обследования в 2019 году минкультуры установило, что здание находится в неудовлетворительном состоянии.

Напомним, в 2019 году Чебоксары отмечают 550-летие города.