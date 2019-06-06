Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Предприятия в Российской Федерации в рамках реализации национальных проектов и государственных программ смогут охватить около 75% от общего объема спроса на продукцию для закупок. Об этом сообщил ТАСС губернатор Тульской области Алексей Дюмин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Дюмин

«Российские предприятия (в разрезе номенклатурных позиций по деньгам) могут охватить приблизительно 54% спроса, — сказал Дюмин, ссылаясь на данные работающей в рамках подгруппы госсовета «Промышленность» аналитической группы. — А в количественном выражении процент существенно выше — 70−75%».

Напомним, перечень номенклатурных позиций продукции предприятий РФ для закупок в рамках реализации национальных проектов и государственных программ в мае подготовило министерство промышленности и торговли РФ.

Как передавало ИА REGNUM, ПМЭФ откроется 6 июня и завершится 8 июня. В 2019 году девиз форума — «Формируя повестку устойчивого развития».

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