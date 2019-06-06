Петропавловск-Камчатский, 6 июня, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Если верить официальным государственным документам, Камчатка — полноценный и равноправный субъект Российской Федерации. Из этого следует, и это же подтверждено Конституцией РФ, что жители Камчатского края наделены всеми правами, доступными гражданам России. Казалось бы, банальные вещи, как иначе-то? Но фактически оказывается иначе. Губернатор Камчатки Владимир Илюхин и его правительство, судя по их действиям, считают совсем иначе. Вот, например, сегодня не может прийти в себя от шока и обиды целое камчатское село Запорожье, расположенное на берегу красивой реки Озерной. Село — на берегу реки, в реке — рыба, начался ход лосося, селяне приготовили снасти. Но правительство Камчатки запретило селянам даже приближаться к реке, заявив, что ловить рыбу в Озерной может отныне только бизнес. А сельские жители — не могут. Что происходит в регионе, именуемом «рыбным столом России», выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Дюккер. Рыбак в лодке

Читайте также: Путина на Камчатке самая богатая, а люди — самые бедные?

В адрес депутата Законодательного собрания Камчатки Михаила Пучковского пришло письмо от сельского коллеги из Запорожья Сергея Яблонского. Под письмом подписи 52 жителей села. Вот что пишут:

«Жители села теперь не могут легально удить рыбу в реке Озерной. В селе Запорожье теперь нет ни одного лицензионного участка, где люди могли бы ловить лосося для себя и своих семей. При этом цены в поселковых магазинах гораздо выше, чем в Петропавловске-Камчатском. На данный момент рыбой «обеспечивают» только пенсионеров, но качество этой рыбы зачастую очень плохое, она несвежая, давленая, в обще-то старикам отдают то, что и отдать не жалко. В то же время крупные добывающие предприятия вылавливают в Озерной тысячи тонн лосося», — написали в обращении к депутату жители села.

Всё, чего просят у депутата, — помощи в оформлении лицензионного участка на реке Озерной в их родном селе.

«Там раньше был лицензионный участок, до 2008 года. Но потом власти взяли и все участки раздали бизнесу. А людям, которые хотят ловить рыбу для себя, а не на продажу, лов лосося отныне запрещен. Больше десяти лет у жителей села нет законной возможности просто пойти на берег с семьей и поймать на спиннинг рыбу! Селяне обращаются в Росрыболовство — им отвечают, чтобы они даже не мечтали и не надеялись рыбачить в своем селе. Рыбопромышленники-бизнесмены стеной стоят — чтоб ни одна рыбешка на стол простому человеку не попала. Знаете, на что ссылаются эти чиновники из Росрыболовства? На то, что если селянам камчатским разрешить ловить рыбу на спиннинг для себя и своих детей — сразу же начнется тотальное браконьерство! Где логика? Почему какие-то чиновники «оптом» записывают камчатцев в преступники? От того, что они сами не в состоянии наладить нормальную работу по рыбоохране?! И вообще — браконьерство порождает безумные и незаконные запреты, когда простой мужик, который живет в селе на рыбной Камчатке у реки, не может несколько килограммов рыбы поймать», — не скрывает своего возмущения Михаил Пучковский.

Читайте также: «Что делать камчатской голытьбе?» — почему кипят страсти на полуострове

На реке Озерной стоят десять рыбоперерабатывающих заводов, девять из них — сами ловят лосося на переработку в громадных количествах.

«Это дикая, совершенно немыслимая ситуация. Людям полностью, то есть совсем, запретили ловить рыбу в реке, где промышленники добывают её тысячами тонн. На мой взгляд, это уже какое-то абсолютное безумие региональных чиновников! Создается впечатление, что в головах у них — только бизнес. А на жителей Камчатки им абсолютно наплевать», — убежден парламентарий.

В настоящее время Михаил Пучковский готовит официальное обращение в представительство президента РФ на Дальнем Востоке. Он полагает, что изменить ситуацию без вмешательства федеральных структур на Камчатке невозможно.

Журналисты ИА «Кам 24» обратились за разъяснениями в министерство рыбного хозяйства правительства Камчатки. Получили ответ чиновников:

«По нашим данным, в селе почти всё население, так или иначе, имеет доступ к рыбе. Многие работают на рыбоперерабатывающих заводах. Или родственники там работают, поэтому все жители получают рыбу».

Чиновники в своем ответе уверяют, что лицензионный участок в селе Запорожье спросом не пользовался, что «продавать лицензии на вылов рыбы в Запорожье — все равно что продавать зимой снег».

Продавать лицензии бессмысленно, потому, что ведь все равно добудут нелегально? Украдут на рыбозаводе, где работают? Поймают браконьерским способом? Как ещё можно понимать ответ чиновников?

Впрочем, «главные по рыбе» все-таки признали, что лицензионный участок в селе быть должен — по закону положен. Да вот незадача — в этом году оформить его уже не получится, только через год.

Видимо, чиновникам камчатского правительства очень сложно узнавать мнение жителей села Запорожье в самом рыбном районе Камчатки — Усть-Большерецком, где проживает около 700 человек. Потому, что от Запорожья до Петропавловска-Камчатского нет дорожного сообщения. Совсем.

Как так получилось? Этот вопрос можно было бы адресовать губернатору Илюхину. Его можно адресовать и самым богатым в Совете Федерации сенаторам — единороссам от Камчатки Валерию Пономареву и Борису Невзорову, годовой доход первого 2 млрд 345 млн, второго — 489 млн рублей в 2018 году. Свои миллиарды и миллионы сенаторы и крупнейшие рыбопромышленники Камчатки зарабатывают в том числе в самом рыбном Усть-Большерецком районе. Значит, дела идут хорошо? Почему ж село Запорожье живёт так плохо в рыбном «раю», не имея возможности рыбачить, не имея возможности нормально доехать до Петропавловска, да и вообще никаких возможностей не имеет?

Таких сел, в которых нет ни дорог, ни нормальных условий для жизни, ни рыбалки, — на Камчатке очень много.

Читайте также: Глава Камчатки определяет положение дел в сёлах по «мордатости собак»

В социальных сетях Камчатки местные жители пишут, что село Запорожье — вовсе не исключение:

«Такое у нас везде. Губернатор Илюхин и земли, и острова раздает. Остров Карагинский под охотугодья отдал на 49 лет за копейки, это ж и представить такого раньше было нельзя! А он все уже почти раздал, простому человеку и податься некуда».

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка — самый рыбный регион России и один из самых богатых рыбой и водными биоресурсами на планете. Однако это изобилие совершенно не работает на развитие региона. На Камчатке провалены почти все госпрограммы — по строительству жилья, по сельскому хозяйству и другие. Инфраструктурные проблемы в регионе нарастают, а решать их никто не торопится. На полуострове на 40 млрд рублей недостроенных объектов, в которые вложены бюджетные деньги. Камчатке не хватает дорог, цены на внутрирегиональные перелеты, из-за цепочек посреднических контор, греющих руки на поставках авиатоплива, бьют мировые рекорды, а аэродромное обслуживание в убогих аэропортах в десятки раз дороже, чем в Лондоне, Париже, Вашингтоне и Москве.

Лососевая путина 2018 года на Камчатке стала самой богатой за последние 110 лет. Только по официальным данным рыбаки полуострова добыли 467 тыс. тонн ценной рыбы. Но «царская рыбалка» принесла множество скандалов: на запущенной и неухоженной Камчатке сказочные уловы негде было хранить, негде перерабатывать. Львиная доля добычи уходила в порты Китая и Южной Кореи. Чтобы не снижать цены, жадные камчатские рыбопромышленники просто выбрасывали уловы в леса, на берега, просто — с борта в море. Камчатка была завалена гниющей рыбой. На местных свалках рыбу собирали бедные камчатские пенсионеры. Похоже, путина 2019 года станет не менее скандальной.

Недавно губернатор Илюхин в очередной раз стал «героем» новостей: он и его чиновники умудрились сдать в аренду под охотугодья на 49 лет уникальный остров Карагинский с краснокнижной фауной. Цена полувекового права охоты в заповедном уголке — 15 тыс. рублей.