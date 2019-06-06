Якутск, 6 июня, 2019, 08:39 — ИА Регнум. В результате аварии на линии электропередач «Майя — Чурапча» 68 тысяч жителей Якутии остались без света. Об этом 6 июня сообщает ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Как сообщается, отключение электроэнергии произошло утром, 6 июня. Причина отключения пока не сообщается. Аварийные службы ведут восстановительные работы.

Читайте также: Из-за грозы около шести тысяч жителей ДНР остались без света