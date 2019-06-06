Бразилиа, 6 июня, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Форвард бразильской футбольной сборной Неймар получил травму правой лодыжки во время товарищеского матча с Катаром в Бразилиа. Спортсмен ушел с поля на костылях, сообщает ESPN.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Травмированного игрока бразильцы заменили на 21-й минуте встречи. Неймар отправился в раздевалку с пакетом льда на ноге. Предположительно, он получил растяжение голеностопного сустава. Когда 27-летний футболист сможет вернуться на поле, пока неизвестно.

Сборная Бразилии победила Катар со счетом 2:0. Мячи противнику забили Ришарлисон и Габриэль Жезус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Неймара обвинила в изнасиловании женщина, с которой он якобы познакомился через соцсеть. Инцидент произошел в одном из отелей Парижа, утверждает она.

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