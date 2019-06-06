Нью-Йорк, США, 6 июня, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Супруга бывшего руководителя альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона надеется, что иностранные лидеры окажут давление на японских чиновников, чтобы обеспечить справедливый суд над её мужем. Об этом Кэрол Гон сообщила в интервью американскому телеканалу CNBC.

World Economic Forum Карлос Гон

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«Я бы хотела, чтобы президент Трамп […] решил эту проблему с премьер-министром Абэ (премьер-министр Японии Синдзо Абэ — прим. ИА REGNUM ) на G20», — заявила женщина, добавив, что хотела бы, чтобы в Японии соблюдали принцип презумпции невиновности.

Кэрол Гон пожаловалась на «бесчеловечные и жесткие» действия японских властей в отношении Карлоса Гона, а также беспочвенности обвинений. Супруга бывшего главы концерна рассказала об «эмоциональном и психическом насилии» в отношении её супруга в японском центре содержания под стражей. Так, по её словам, офицеры оставляют свет включенным на весь день и ночь, а зимой в камере было сыро и холодно. Она также сказала, что её мужу разрешали бывать на свежем воздухе всего по 30 минут в день.

«Это ужасно думать, что с ним обращаются как с большим преступником, — сказала Кэрол Гон. — Я думаю, он опустошён тем, что компания, которую он любил и для которой он так много работал, могла сделать это с ним».

Кэрол Гон также обвинила Nissan в организации заговора с целью избежать слияния с французским автопроизводителем Renault.

«Мы знаем, что это заговор. Nissan не хотел этого слияния, — сказала она. — Несколько человек в Nissan решили избавиться от моего мужа, это был самый простой способ не делать слияние. Возможно, был более цивилизованный способ сделать это».

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Как сообщало ИА REGNUM, бывшего главу автоконцерна Nissan Карлоса Гона арестовали 19 ноября 2018 года в Японии по подозрению в финансовых махинациях. Предположительно, топ-менеджер расходовал средства компании не по назначению. В частности, приобрёл роскошные дома в Рио-де-Жанейро и Бейруте.

В январе 2019 года стало известно, что Гон получил неправомерные выплаты от совместного предприятия Nissan и Mitsubishi (Nissan-Mitsubishi B.V.). Речь идёт в общей сложности о сумме почти €7,82 млн.

В марте 2019 года экс-главу автомобильного альянса выпустили под залог в $9 млн, однако в начале апреля вновь арестовали. 25 апреля суд в Токио принял решение во второй раз выпустить Гона под залог в $4,5 млн.