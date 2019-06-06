Киев, 6 июня, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Петиция об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала необходимые 25 тыс. голосов. Документ размещён на официальном сайте президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсен Аваков

Петицию подал 26 мая гражданин Украины Роман Василенко, а 31 мая произошла трагедия в Переяслав-Хмельницком — в результате стрельбы, вероятно устроенной патрульными полицейскими, погиб пятилетний мальчик.

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Отправить Авакова в отставку может Верховная рада Украины 226 голосами «за».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел заявил, что не собирается добровольно уходить в отставку в связи с убийством ребёнка.

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