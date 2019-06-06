В Зауралье ищут регоператора по обращению с отходами за 6 млрд рублей
Курган, 6 июня, 2019, 09:05 — ИА Регнум. В Курганской области 3 июня 2019 года стартовал приём заявок на конкурс по выбору регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Отбор претендентов осуществляет департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Зауралья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
Дата окончания подачи заявок — 24 июня 2019 года в 10:00 часов по местному времени (08:00 мск). Участники конкурса должны иметь регистрацию на территории РФ, иметь лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
Конкурсанты не должны иметь долгов по налогам, сборам и другим обязательным платежам. Размер обеспечения заявки — 29,7 млн рублей. С победителем конкурсного отбора заключат договор сроком на 10 лет. Максимальная сумма концессионного соглашения на этот период составит 5,951 млрд рублей.
Напомним, в декабре 2018 года на территории Курганской области был введён мораторий на введение новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), или так называемой «мусорной» реформы. Было расторгнуто соглашение с прежним регоператором, так как территориальная схема обращения с ТКО предполагала в регионе три мусорных полигона. Это влияло на транспортную логистику и соответственно на тариф для населения, который мог составить 123 рубля с человека в месяц. Кроме того, неразвита была система контейнерных площадок. Существовали недочёты в нормативных документах.
В конце мая общественные слушания прошла новая территориальная схема, согласно которой количество объектов для захоронения твёрдых коммунальных отходов станет 11, а не три. Также в новую схему обращения с ТКО внесены корректировки, связанные с раздельным сбором мусора. Запланировано создание двух сортировочных объектов в Кургане и Шадринске.
Что касается тарифа на сбор, вывоз и утилизацию мусора, то он будет точно определён до 20 декабря.