Курган, 6 июня, 2019, 09:05 — ИА Регнум. В Курганской области 3 июня 2019 года стартовал приём заявок на конкурс по выбору регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Отбор претендентов осуществляет департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Зауралья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

Дата окончания подачи заявок — 24 июня 2019 года в 10:00 часов по местному времени (08:00 мск). Участники конкурса должны иметь регистрацию на территории РФ, иметь лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV класса опасности.

Конкурсанты не должны иметь долгов по налогам, сборам и другим обязательным платежам. Размер обеспечения заявки — 29,7 млн рублей. С победителем конкурсного отбора заключат договор сроком на 10 лет. Максимальная сумма концессионного соглашения на этот период составит 5,951 млрд рублей.

Напомним, в декабре 2018 года на территории Курганской области был введён мораторий на введение новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), или так называемой «мусорной» реформы. Было расторгнуто соглашение с прежним регоператором, так как территориальная схема обращения с ТКО предполагала в регионе три мусорных полигона. Это влияло на транспортную логистику и соответственно на тариф для населения, который мог составить 123 рубля с человека в месяц. Кроме того, неразвита была система контейнерных площадок. Существовали недочёты в нормативных документах.

В конце мая общественные слушания прошла новая территориальная схема, согласно которой количество объектов для захоронения твёрдых коммунальных отходов станет 11, а не три. Также в новую схему обращения с ТКО внесены корректировки, связанные с раздельным сбором мусора. Запланировано создание двух сортировочных объектов в Кургане и Шадринске.

Что касается тарифа на сбор, вывоз и утилизацию мусора, то он будет точно определён до 20 декабря.