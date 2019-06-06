Пермь, 6 июня, 2019, 08:24 — ИА Регнум. В Пермском крае 5 июня задержан один из депутатов Законодательного собрания. Он помещён в изолятор временного содержания. Пока парламентарий является подозреваемым. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения дня него, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Kprf.perm.ru Илья Кузьмин

По данным следственных органов, его задержали 5 июня. Он подозревается в даче ложных показаний.

Напомним, в феврале 2019 года депутат заявил, что на него совершенно вооруженное покушение и он чудом остался жив. По факту возбудили уголовное дело. Тогда силовики сообщали, что вечером 24 февраля в Соликамске на улице 20 лет Победы неизвестный мужчина произвёл два выстрела из огнестрельного оружия в 35-летнего депутата.

Информресурсы сообщали о разных версиях — покушении из ревности, заказном преступлении. Впоследствии появилась версия инсценировки. Сам он её опроверг и заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи. 1 апреля на своей странице в соцсети депутат оставил запись:

«Наконец-то я имею полное право опубликовать результаты исследования на полиграфе. Тестирование проводилось независимыми экспертам из Перми — Центр специальных исследований, который входит в Ассоциацию судебных экспертов «Метод Взаимных Исключений Экспертиза». Полиграф я проходил по трем разным методикам с одной-единственное целью — опровергнуть все слухи и сплетни в отношении меня. Заключение, выданное экспертами, ещё раз подтверждает, что я не причастен к организации покушения на самого себя».