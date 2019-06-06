Москва, 6 июня, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Украина в случае объединения с Россией, сможет «вернуть» Крым. Об этом заявил член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины, — сказал сенатор. — … Украине надо воссоединиться с РФ».

По его словам, других вариантов у Украины, которой следует стремиться к восстановлению экономических связей и улучшению отношений с РФ, «никаких нет».

Цеков добавил, что Крым воссоединился с РФ навечно.

Как передавало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Голосование в Крыму прошло после того, как в Киеве произошел государственный переворот.

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