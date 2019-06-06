Минск, 6 июня, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Вопрос о прекращении экономической изоляции Донбасса будет рассмотрен на следующем заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию гражданского конфликта. Снять блокаду предложил представитель Украины в группе Леонид Кучма, сообщил журналистам после заседания в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Внесенное Кучмой предложение поддержали представители Донецкой и Луганской Народных Республик. При следующей встрече инициативу рассмотрит экономическая подгруппа, уточнил он.

Читайте также: Стороны конфликта в Донбассе договорились об очередном перемирии

Сайдик отметил, что блокада Донбасса, введенная Киевом в марте 2017 года, работала лишь на разрыв отношений между сторонами конфликта, тогда как сейчас необходимо движение сторон друг к другу. Снятие блокады стало бы «большим прогрессом», добавил представитель ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель России в переговорном процессе Борис Грызлов рассказал о подготовке сторонами конфликта соглашения о новом перемирии. Документ об очередном прекращении огня в Донбассе может быть подписан 19 июня.

Читайте также: Порошенко назвал возможное снятие блокады с Донбасса предательством