Москва, 6 июня, 2019, 08:10 — ИА Регнум. В Москве в честь 220-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина пройдет более 300 праздничных мероприятий, сообщается на портале мэра столицы.

Орест Кипренский. Портрет А.С. Пушкина. 1827

С 6 по 14 июня москвичи смогут посетить концерты, лекции, викторины и мастер-классы, посвященных жизни и творчеству поэта и писателя.

Большую праздничную программу к юбилею Пушкина подготовили 190 библиотек и 70 культурных центров Москвы. Участие во всех мероприятиях бесплатное, но на некоторые требуется предварительная регистрация.

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Как сообщало ИА REGNUM, в самом центре Москвы будет проходит книжный фестиваль «Красная площадь». В масштабном смотре достижений отрасли принимают участие более 400 издательств из 52 регионов страны.

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